Zaniolo ufficializza la love story con Chiara Nasti: ecco il tatuaggio dedicato a lei – FOTO

Nuova “puntata” della vicenda amorosa legata a Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti. Nel giorno di San Valentino, il talento della Roma aveva regalato alla famosa influencer un cesto di rose rosse e bianche, con il numero 22 come firma. Oggi, tra le Instagram Stories della Nasti, è invece apparso il nuovo tatuaggio di Zaniolo: un cuore trafitto da una freccia. Un chiaro riferimento a Cupido e dunque ai sentimenti che il calciatore giallorosso sembra provare per la modella napoletana, che ha commentato aggiungendo altri cuoricini alla foto. Il volto del centrocampista non si vede, ma il corpo è chiaramente il suo (a tradirlo il neo sul petto). Che tra i due sia sbocciato l’amore? La love story, intanto, pare ufficiale.