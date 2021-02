Trigoria, Kumbulla e Smalling ancora a parte. Calafiori per metà in gruppo

La Roma è tornata ieri ad allenarsi in vista del match di giovedì in Europa League contro il Braga. Fonseca tornerà in Portogallo, ma con qualche problema di formazione soprattutto in difesa. Out Smalling e Kumbulla, che anche oggi si sono allenati a parte e per questo l’impiego di Cristante sembra sempre più probabile.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, verso il forfait per il Braga

CRONACA ALLENAMENTO

Nell’allenamento mattutino, la Roma non ritrova né Smalling né Kumbulla che saranno out per la trasferta di Europa League a Braga. Per Riccardo Calafiori, invece, parte della seduta in gruppo e parte in regime individuale. Il giovane esterno cercherà di rientrare almeno tra i convocati.

PROBABILE FORMAZIONE

Problemi di formazione per Fonseca soprattutto in difesa, con Ibanez neanche in perfette condizioni e Fazio e Jesus fuori lista. Da valutare a chi eventualmente poter dare un turno di riposo tra Veretout e Villar, a chi tra i due esterni e sulla trequarti. In avanti toccherà a Dzeko dopo un mese.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.