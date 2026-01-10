Wesley non convocato, Soulé non al meglio ma comunque titolare. A sinistra Tsimikas

È il 10 gennaio e a Trigoria non si è visto ancora nessun acquisto. Martedì a Lecce, Gasperini ha contato nove indisponibili. Avrebbe voluto attenuare l'emergenza già oggi contro il Sassuolo, ma la situazione più o meno è la stessa di quattro giorni fa. Mancheranno, oltre a Ndicka ed El Aynaoui, lo squalificato Cristante e gli infortunati Pellegrini, Bailey, Baldanzi, Gollini, Dovbyk e, ultimo a fermarsi, Wesley, debilitato dall’influenza intestinale. Altri nove indisponibili, come a Lecce. Così ha chiamato cinque giocatori della Primavera. Anche perché Angelino c'è ma "non può giocare" e Rensch si è appena ripreso dalla febbre. Come scrive Ugo Trani su 'Il Corriere della Sera', scelte obbligate: Tsimikas esterno sinistro e Soulé comunque in campo pure se non al meglio (ballottaggio con El Shaarawy) nel tridente con Ferguson e Dybala. Se Wesley (non convocato) migliora, va in panchina.