Il Corriere della Sera

Raspadori, il sì è vicino. E può partire El Shaarawy

Per Zirkzee serve l'ok del nuovo tecnico dello United. Gasp vorrebbe un esterno. La società valuta la risoluzione del contratto di El Shaarawy
In quattro attorno al tavolo. Nuovo summit a Trigoria, allargato rispetto ai due di mercoledì. Davanti a Ryan Eriedkin, si sono accomodati Ranieri, Massara e Gasperini. Nel vertice di giornata (da qui a fine gennaio possibile appuntamento quotidiano), il punto di mercato.

Abbastanza veloce, con menù dedicato all'affare Raspadori, l'attaccante che Gian Piero aspetta dall'inizio del nuovo anno.

Gasperini ha soprattutto ascoltato. Ranieri si è unito a metà pomeriggio, quando il presidente aveva già salutato e Massara era fuori Roma con gli agenti di Raspadori. In mezz'ora - scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera - ha incassato le garanzie richieste. Oggi il contatto definitivo con Giacomino. Ritoccato l'ingaggio: 2 milioni netti - bonus compresi - fino a giugno (il resto lo ha avuto a Madrid), più altri quattro anni a 3,5. Confermato l'accordo con l'Atletico: 2 milioni per il prestito oneroso, 18,5 per il dritto di riscatto più 1,5 di bonus legati alla qualificazione Champions e alle presenze/gol del giocatore. La Roma si aspetto di averlo a Trigoria domenica. Durante il vertice, breve aggiornamento su Zirkzee che vuole solo la Roma. Lo United, guidato ad interim da Fletcher, sta scegliendo il nuovo allenatore tra Solskjaer e Carrick. Il terzo uomo promesso dalla proprietà a gennaio ha un identikit preciso: esterno offensivo di piede destro. Gli unici in rosa con queste caratteristiche sono Pellegrini, titolare fino al recente ko (ultimo match a Torino il 20 dicembre), ed El Shaarawy. La Roma sta pensando di risolvere il contratto di Stephan, lasciandogli la chance di anticipare la scelta di un nuovo club.

