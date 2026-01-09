Raspadori, il sì è vicino. E può partire El Shaarawy

Gasperini ha soprattutto ascoltato. Ranieri si è unito a metà pomeriggio, quando il presidente aveva già salutato e Massara era fuori Roma con gli agenti di Raspadori. In mezz'ora - scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera - ha incassato le garanzie richieste. Oggi il contatto definitivo con Giacomino. Ritoccato l'ingaggio: 2 milioni netti - bonus compresi - fino a giugno (il resto lo ha avuto a Madrid), più altri quattro anni a 3,5. Confermato l'accordo con l'Atletico: 2 milioni per il prestito oneroso, 18,5 per il dritto di riscatto più 1,5 di bonus legati alla qualificazione Champions e alle presenze/gol del giocatore. La Roma si aspetto di averlo a Trigoria domenica. Durante il vertice, breve aggiornamento su Zirkzee che vuole solo la Roma. Lo United, guidato ad interim da Fletcher, sta scegliendo il nuovo allenatore tra Solskjaer e Carrick. Il terzo uomo promesso dalla proprietà a gennaio ha un identikit preciso: esterno offensivo di piede destro. Gli unici in rosa con queste caratteristiche sono Pellegrini, titolare fino al recente ko (ultimo match a Torino il 20 dicembre), ed El Shaarawy. La Roma sta pensando di risolvere il contratto di Stephan, lasciandogli la chance di anticipare la scelta di un nuovo club.