Tutto vero: Ranieri con Gasp, Friedkin ci crede ancora

In quell'originalissimo microcosmo chiamato Roma può davvero succedere di tutto. Che un dirigente - pardon, un senior advisor che è una cosa assai diversa — parli di quarta scelta in riferimento all'allenatore. E pure che lo stesso allenatore si permetta di rispondere usando la parola teatrino, o l'espressione "non scendo al livello di altri". la proprietà è ancora oggi, 20 aprile, convinta che esista la possibilità di ricucire tutto. Che ci si riesca in un modo o nell'altro, con l'aiuto di Padre Tempo, a far lavorare nello stesso centro sportivo e per lo stesso obiettivo Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. E con loro, anche il d.s. Ricky Massara. Così si spiegano la rassicurazioni private date sia a Ranieri sia a Gasperini. Le protezioni - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - dell'uno e dell'altro, sotto forma di mancate inquadrature allo stadio. Oppure con l'insolito colloquio tra Ed Shipley, braccio destro di Dan Friedkin. Ma intanto la Roma va avanti. Manco troppo, per la verità. La media punti di oggi, dopo 33 giornate, è identica a quella della stagione che portò all'esonero di Mourinho. I Friedkin proveranno a portare avanti quel progetto oggi utopistico di tenere tutti, altrimenti chissà. Da un lato c'è un allenatore che, a 68 anni, ha fretta di dimostrare di essere vincente. Dall'altro c'è un Ranieri che, con quelle parole travolgenti nei modi e nei tempi, forse avrebbe voluto mandare semplicemente questo messaggio all'allenatore: "Ehi amico, siamo tutti sulla stessa barca. Tutti vogliamo i Malen". In mezzo c'è una società che, sempre al 20 aprile, non ha ancora fatto una riunione di mercato per programmare le entrate (le uscite viaggiano da sole). Eppure si sta già muovendo. Come? Seguendo le idee tattiche dell'allenatore di oggi.