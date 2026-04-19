Vorrei ma non posso

La rimonta della Roma è a metà: 1-1 contro l'Atalanta con Hermoso che prima dell'intervallo risponde a Krstovic. L'assenza di giocatori come Wesley, Koné, Pellegrini e Dybala ha pesato. Palladino ha avuto più opzioni pure in corsa. Il pari serve a raggiungere il Como, ma va a incidere sulla volta Champions: stasera la Juve ha la possibilità di blindare il quarto posto con l'allungo decisivo. L'Olimpico fischia i giocatori che a fine partita vanno a ringraziare la Sud, Gasperini guarda la scena ed è dispiaciuto perché al suo gruppo non può proprio chiedere di più. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. La gente, già prima dell'inizio del match, ha confermato di non aver gradito quanto successo negli ultimi giorni e si è schierata: solo accanto alla Roma, però. Gasperini incassa l'applauso del pubblico alla letttura della formazioni, il consenso non manca nella notte più lunga. Ranieri è in tribuna, ma sui tabelloni non viene mai inquadrato. Gasp promuove la prova della Roma ed evita di tornare sui contrasti con Ranieri.