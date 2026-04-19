Roma-Atalanta, solo pari: applausi per Gasperini e fischi alla squadra

All'Olimpico non vince nessuno, anzi sì: esulta la Juventus che legge la classifica e stasera può ipotecare la qualificazione alla Champions portandosi a +5 su Como e Roma a cinque giornate dalla fine. Il pareggio non serve a Gasperini, che malinconicamente aggancia Fabregas ma fallisce il salto verso Spalletti. E il pubblico alla fine fischia la squadra, al termine di 45 giorni in cui la stagione è stata buttata al vento: prima l'eliminazione dall'Europa League, adesso la quasi certezza di vedere in tv anche la prossima Champions. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Chissà che cosa pensano i Friedkin dell'ennesimo fallimento. Gasperini ha replicato a Ranieri: "La gente non merita questo teatrino, io sono stato tirato dentro a questa situazione. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano di chi ha fatto quelle dichiarazioni. Chiudiamo questo campionato, poi parleremo del futuro".