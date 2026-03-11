Stadio Pietralata, residenti divisi tra chi sogna gli affari e chi teme: “Sarà un caos”

Il progetto verrà votato venerdì dall'assemblea capitolina. Ospedale Pertini e nuovo impianto: prezzi di case e affitti alle stelle. Il Comune pensi pure ai residenti: qui le strade si allagano subito, tanto traffico e pochi parcheggi

11 marzo 2026

Parla l’euforia da futuri incassi nel "non vedo l’ora che la Roma faccia il suo stadio", detto da Roberto, lazialissimo proprietario del bar Panella in via Durantini. Ma c'è anche un quid di panico da invasione nel "Sarà un caos, qua stamo già fermi nel traffico", borbottato da Rino, residente e romanista di via Arturo Calza, lì vicino. La cosa certa è che lo stadio, adesso, tutti lo aspettano, seppure con animo diverso. I consiglieri comunali sugli scranni in Aula Giulio Cesare, dove il progetto planerà dopodomani per una sorta di conferma dell’interesse pubblico a blindare politicamente l’opera in vista della Conferenza dei servizi decisoria. Poi i tifosi giallorossi. Quindi i Friedkin, la proprietà americana del club, inevitabilmente in attesa di celebrare la posa del primo mattone. Ma è soprattutto Pietralata, tutta, a trattenere il respiro per la nascita dello Stadio della Roma. Perché - racconta Andrea Arzilli su il 'Corriere della Sera' - mentre i vigilantes sorvegliano le entrate del cantiere, spesso visitate dai vandali, tutto il quartiere ha già iniziato a cambiare la sua prospettiva. "Ci manca solo lo stadio, in questo quartiere la vita non era già abbastanza complicata?", chiedono e si chiedono Fausto e Valeria, "Un parco nuovo? Mah, secondo me alla fine ci sarà s0lo ancora più cemento", commentano laconicamente.

Del resto c’è chi vede affari d’oro all’orizzonte, come i commercianti di zona abituati a tirare a campare in questo pezzo di città da sempre nella doppia morsa di degrado e traffico, con problemi di fognature incapienti e coi palazzi sgarrupati o del tutto senza intonaco."Qua ci speriamo, 60 mila persone tutte insieme sono una bella novità per chi, come noi, vive dei propri incassi. Ma spero che in Comune pensino anche a noi del quartiere, perché qui le strade si allagano sempre e c'è un grande problema di parcheggi", dice il lazialissimo barista Roberto Panella. E c'è pure chi gli affari li sta già facendo grazie a una specie di bolla speculativa gonfiata dal potenziale della zona, ma con incassi già reali, per il momento collegati solo allo sviluppo dell’ospedale Pertini:"Alla sola notizia dell’arrivo del progetto-stadio, a dicembre, gli affitti delle stanze sono aumentati di botto: da 400 a 600 euro in due mesi", dicono gli incravattatissimi ragazzi dell'agenzia Tempocasa Tiburtina. Le case, a Pietralata non si trovano più: "C'è molta domanda, ma i proprietari immobiliari preferiscono aspettare e vendere quando sarà il momento: tra Pertini e stadio, i prezzi andranno alle stelle. E hanno già iniziato a salire".