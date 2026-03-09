Forzaroma.info
Ndicka salta il Como, in Coppa out Mancini. Speranza Hermoso

Lo spagnolo è out da oltre due settimane e punta a tornare nelle prossime gare
Redazione

Una squalifica chiama l'altra. Ieri a Genova era assente Wesley, domenica a Como mancherà Ndicka che, da diffidato, nel primo tempo ieri si è fatto ammonire, scrive Il Corriere della Sera. L'ivoriano si ferma nel momento migliore: per lui terza rete consecutiva. Gasperini dovrà ruotare i difensori, in questa settimana: a Bologna giovedì sarà fuori causa Mancini squalificato. La speranza dell'allenatore è quella di recuperare Hermoso. Lo spagnolo è out da oltre due settimane e punta a tornare nelle prossime gare. Questa mattina la ripresa degli allenamenti.

 

