Gasp alla squadra: “Isoliamoci e dimostriamo di meritare la Champions”. Chance Zaragoza

Si sale e si scende dalla giostra giallorossa. Ma i ragazzi della Roma più che divertirsi è îl caso che si sveglino. In piena emergenza offensiva, Gasperini farà girare le sue punte di scorta. Usciti di scena tre titolari restano gli acquisti del mercato di gennaio presi per completare - solo numericamente, per ora - la rosa: Zaragoza, Venturino e Vaz. Utilizzati a intermittenza, non hanno lasciato il segno. È, quindi, il momento di incidere. Domani dovrebbe toccare a Zaragoza, avrà spazio in partenza ed è in vantaggio su Robinio per sostenere Malen. Gasperini, alla ripresa del lavoro a Trigoria, è andato oltre l'addestramento tattico. Si è dedicato all'aspetto mentale. "Dobbiamo dimostrare di meritare la Champions, come abbiamo fatto finora. Isoliamoci da tutto il resto, è il momento chiave della nostra stagione", la sintesi del discorso ai giocatori, ai quali ha voluto trasmettere la sua carica. Dovendo affrontare la linea difensiva a quattro di Italiano, scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera', si prepara intanto a cambiare il sistema di gioco, passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2. Da scegliere il trequartista: Cristante più di Pisilli, con Pellegrini in panchina. Niccolò, pronto a scambiarsi la posizione con Bryan, in mediana, accanto a Koné. In difesa, senza lo squalificato Mancini e con il rientro di Wesley, Celik e Ghilardi ai lati di Ndicka. Hermoso è appena tornato in gruppo: può essere convocato, ma non titolare. Se resterà fuori, confermato Rensch.