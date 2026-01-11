Roma, vittoria e attesa

Altri tre punti pesantissimi, come martedì a Lecce. In piena emergenza in Salento e anche contro il Sassuolo. Stesso risultato: 2-0. Sempre con la rosa dimezzata. Addirittura dal 39' e sullo 0-0 contro la squadra di Grosso senza più centravanti: fuori anche Ferguson. Gasperini adesso è solo da accontentare. E' il giorno di Raspadori: deve dare la risposta definitiva alla Roma, come confermato da Massara. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Il ds ha confermato anche la frenata su Zirkzee, mentre svicola su Vaz e si tiene stretto Ferguson. Gasperini, stuzzicato sul mercato e su Raspadori, invia l'ennesimo messaggio a Massara: "Parlo solo dei miei giocatori, è una questione di rispetto. Si parla troppo di giocatori che non ci sono. Noi parliamo per mesi di giocatori che non sono qui".