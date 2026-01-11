Koné e Soulé sono la coppia giusta per la Roma di Gasp

Il Koné giusto ce l'ha Gasperini. Manu, quello che con le treccine a 14' dalla fine ha messo in porta tutta la frustrazione di una squadra, la Roma, che tanto aveva prodotto nella ripresa. L'altro, Ismael, non è salito sul treno dell'Olimpico nel primo tempo, quando solo davanti a Svilar non ha trasformato un'occasione che avrebbe trasformato il verso della sfida. E' stata la vittoria di Gasperini, questa forse più di altre. Dentro una squadra rimasta senza centravanti, Gasp è andato a dama spingendo i suoi all'intervallo, convincendoli che solo alzando il ritmo avrebbero potuto mettere in difficoltà il palleggio del Sassuolo. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Oggi probabilmente il centravanti glielo regalerà il mercato: è atteso il sì di Raspadori. L'altro giocatore che aveva gamba e potenzialità per trascinare la Roma era Soulé, che ha risposto presente: suo il grande assist per il vantaggio e suo il piede sinistro del facile raddoppio dopo un'azione magistrale. Gasp si è confermato micidiale con le formazioni di minor tasso tecnico, ora il vero salto dovrà essere fatto con le big.