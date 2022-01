Roma, difesa a pezzi: Oliveira gioca subito

Con Cristante e Ibanez squalificati, Karsdorp e Smalling che non si stanno allenando, si pensa ad alla conferma di una difesa a quattro

Non cala mai l’emergenza alla Roma tra squalifiche e casi di positività al Covid-19, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Domenica contro il Cagliari, che ha iniziato il 2022 con due vittorie in due partite, mentre i giallorossi hanno conquistato 0 punti su 6, Mourinho sarà costretto di nuovo a inventarsi una formazione. Cristante e Ibanez sono squalificati, Karsdorp e Smalling non si stanno allenando e non saranno a disposizione. La società continua a non comunicare i nomi dei positivi al Covid ma ha ufficializzato che sono due, il primo vaccinato e il secondo no. Si va così verso la conferma della difesa a 4, composta da Maitland–Niles, Mancini, Kumbulla e Vina. Il nuovo arrivato Sergio Oliveira sarà mandato in campo immediatamente: giocherà in coppia con Veretout a centrocampo. Il portoghese è sbarcato ieri mattina a Ciampino: ha scelto la maglia numero 27, che portava già al Porto, guadagnerà squadra dell’anno di Champions League che raccoglie i 23 migliori giocatori della competizione. Non ha la fisicità di Xhaka, che a inizio stagione era la prima scelta di Mourinho e che potrebbe tornare di moda quest’estate, ma garantisce un buon filtro davanti alla difesa.