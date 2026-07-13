Dove eravamo rimasti? A Verona, con Gasperini lanciato in aria dalla sua squadra. A cinquanta giorni esatti dalla notte del Bentegodi, oggi l'uomo di Grugliasco dà il via a un'annata che, per premesse, dovrebbe vedere la sua Roma protagonista. Sempre che le premesse, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera, vengano rispettate. Già, perché in realtà la Roma, che oggi si ritrova sotto il sole di Trigoria per iniziare la preparazione estiva, non è tanto diversa da quella del 24 maggio. Anzi, mancherà qualcuno. Come El Shaarawy che ha salutato, chi è stato o è ancora impegnato al Mondiale e chi nella Roma del domani ci sarà, come Celik e Pellegrini, ma ancora non ha firmato il rinnovo. Anche la voce acquisti, per il momento, è congelata. Ci sarà, invece, Dybala. Salvo ulteriori sorprese. Poco male, invece, i ritardi su Celik e Pellegrini, visto che il primo ha ancora una settimana di vacanze (per via del Mondiale giocato con la Turchia) mentre Lorenzo deve ritrovare la forma migliore. Fatti i rinnovi, D'Amico dovrà concentrarsi sulle mosse in entrata. La lista di Gasperini è nota. Greenwood, primo obiettivo, è sfumato. ma il nuovo ds lavora già su altre piste, comunque considerate di primo piano. Garnacho e Moreira su tutti. Per l'argentino del Chelsea la Roma ha chiesto il prestito con diritto di riscatto, ma da Londra per il momento non hanno ancora aperto. Per il belga lo Strasburgo chiede 40 milioni.