Re Gasp indica la strada: quarto posto e nuovo ds. “Nessuno è incedibile”

Non basterebbe un report sulla Roma. Ne servirebbero tanti, pure la r minuscola, per capire il fermento che c'è dentro Trigoria per salire al potere del club. Lì dove oggi c'è un solo uomo al comando, l'allenatore, intorno al quale ruoteranno tutte le scelte future, pure quelle meno tecniche. Dentro questo universo particolare che è la Roma, può capitare che valga più o meno tutto. Ma soprattutto, può capitare che figure esterne provino a sponsorizzarsi, a trovare la via giusta per aprire un canale di comunicazione o di mercato, insomma pure che procuratori si leghino a questo o a quel direttore sportivo per un prossimo futuro. Ieri - scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' -Gasperini ha ribadito la sua esigenza, di fatto risalutando Massara: "Io credo che allenatore e direttore sportivo debbano lavorare insieme". Chi prenderà il posto di Massara? Non Giuntoli, bocciato dai Friedkin. Gasp, che nei fatti avrà voce in capitolo, vuole e spinge fortemente per uno tra D'Amico e Manna: il primo è tentato anche dal Milan, il secondo è sotto contratto col Napoli e De Laurentiis di solito non apre i portoni a chi si presenta senza bussare. Entro 51 giorni, ovvero il 30 giugno, la Roma deve tirar fuori circa 6o milioni di euro di plusvalenze non rimandabili, per rispettare il settlement agreement con la Uefa e non incorrere in sanzioni. Significa che almeno due big, due titolari, saranno ceduti: Koné, Ndicka e Svilar sono i tre indiziati principali. E Gasperini ha avvisato: "Gli incedibili non esistono più da nessuna parte, forse solo per le squadre top. Di fronte a offerte irrinunciabili, tutti possono partire".