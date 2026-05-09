Oggi e domani Koné-Pisilli. Gasperini ha scelto il centrocampo

abbia già indicato in quali zone del campo la Roma abbia la necessita di essere migliorata per il salto di qualita nella nuova stagione. Tre titolari per competere con le big del campionato da schierare in avanti, come del resto va ripetendo dall'estate scorsa, e sulla fascia: gli esterni alti, a destra e sinistra, e quello basso mancino. Nessuna richiesta, al momento, per il centrocampo, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Dove pensa di aver individuato il tandem ideale. Sono Koné e Pisilli. In mediana hanno giocato loro, dall'inizio, contro la Fiorentina. E hanno convinto per qualità e sostanza. Gasperıni li ha promossi. Tant'è vero che Cristante lunedì sera è stato spostato più avanti, come nella ripresa contro il Bologna quando è salito da trequartista, con Niccolò abbassato accanto a El Aynaoui, sostituto di Manu assente al Dall'Ara. Sono due nazionali, francese ed italiano. Giovani e di prospettiva. Così Gian Piero è pronto a confermarli in coppia pure l'anno prossimo, a prescindere dalla permanenza di Cristante, El Aynaoui e Pellegrini che restano comunque alternative affidabili. Solo il mercato può cambiare la situazione: Koné e Pisilli, insieme con Svilar, sono i giocatori giallorossi più richiesti.