Gasp e il vertice che ancora non c’è, ma adesso ha scelta in ogni reparto

"Due binari" per la Roma. Li ha indicati Gasperini. Uno è quello che porta al traguardo in campionato, ancora tre stazioni prima dell'arrivo. L'altro va direttamente alla prossima stagione per stabilizzare il club e potenziare la rosa. Fin qui, anche guardando alla classifica, solo il primo prevede l'alta velocità, con i giallorossi protagonisti della volata Champions: a Trigoria, allenatore e giocatori concentratissimi sulla trasferta di Parma. Sul secondo, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera, il semaforo rimane rosso, nonostante Gian Piero sia pronto per spingere sull'acceleratore. Vorrebbe mettersi in contatto, già in queste ore, con i Friedkin. Gasperini, insomma, incassa più risposte dal campo che dalla proprietà. Out solo Pellegrini e Dovbyk, adesso ha per ogni ruolo almeno un alternativa. Da utilizzare 1 partenza o in corsa. E probabile che Gian Piero, pero, confermi — domenica al Tardini - la formazione schierata contro la Fiorentina. Pisilli in mediana sembra la certezza delle ultime due partite. A Bologna ha cominciato la partita alle spalle di Malen e quindi da trequartista, ma nella ripresa è arretrato in mezzo al campo accanto a El Aynaoui. Sempre lì, in coppia con il rientrante Koné, ha giocato contro i viola. E questa la coppia preferita del mo mento, con Cristante piu avanti. In teoria c e da capire se conviene rischiare il diffidato Mancini o risparmiarlo per il derby.