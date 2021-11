Pellegrini stop: rientrerà nel 2022

L’ecografia a cui il capitano si è sottoposto ha evidenziato una lesione al quadricipite della gamba destra, che lo terrà fuori per tutto il mese di dicembre

Mourinho aveva anticipato, al termine della vittoria col Torino, che lo stop di Lorenzo Pellegrini sarebbe stato lungo e ieri è arrivata la conferma. Come riporta Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, l’ecografia a cui il capitano si è sottoposto ha evidenziato una lesione al quadricipite della gamba destra, che lo terrà fuori per tutto il mese di dicembre. Appuntamento al 2022 per il big match del 6 gennaio contro il Milan, la prima partita dopo la sosta natalizia. Pellegrini salterà sei partite: l’impegno di Conference League a Sofia contro il Cska e le gare di campionato contro il Bologna (domani), l’Inter (sabato prossimo), lo Spezia (lunedì 13), l’Atalanta (sabato 18) e la Sampdoria (mercoledì 22).