Pellegrini, no lesioni. Sollievo per Mourinho

Il capitano salta Lecce e Empoli: torna dopo la sosta

José Mourinho perde di nuovo Lorenzo Pellegrini, ma soltanto per due partite, quella di Coppa Italia di giovedì sera all’Olimpico contro il Lecce, e quella di campionato domenica prossima a Empoli. Una buona notizia per il tecnico portoghese, che temeva uno stop molto più lungo per il suo capitano: c’era infatti grande preoccupazione dopo il fastidio accusato nel riscaldamento prima del match di domenica contro il Cagliari, e invece gli esami a cui si è sottoposto ieri il centrocampista hanno evidenziato un risentimento cicatriziale, cioè una lieve infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio. Pellegrini salterà le prossime due partite e anche la chiamata in Nazionale: l’appuntamento è a dopo la sosta, il 6 febbraio (a meno di anticipi) all’Olimpico contro il Genoa.