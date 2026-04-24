Adriano Panatta, ex stella del tennis e da sempre romanista dichiarato, ha commentato sulle pagine del Corriere della Sera, la rivoluzione che sta avvenendo da ieri sera in casa Roma e che vede protagonista Claudio Ranieri, che sta per dare ufficialmente l'addio ai colori giallorossi.
Corriere della Sera
Panatta: “Chi lo immaginava a luglio? Ma la frattura Ranieri-Gasp era insanabile”
"Allora hanno scelto Gasperini".
Si sta chiedendo perché sia finita così?
"Fino ad un certo punto. Dopo le dichiarazioni di Ranieri, prima di Roma-Pisa, così forti, la situazione era precipitata. La frattura a quanto pare non era più sanabile".
Che cosa può essere successo tra i due?
"Non me lo so spiegare. A me dispiace dover prendere atto di questa separazione. Ma i rapporti ormai erano incrinati. Questo era chiaro. E i Friedkin sono stati costretti a fare una scelta"
Il suo pensiero, quando aveva saputo la novità, Ranieri dalla panchina alla scrivania e Gasperini nuovo allenatore della Roma?
"La formula mi piaceva. Ranieri esperto, romano e romanista. Gasperini tecnico tra i migliori d'Europa e non solo in Italia. Mai avrei pensato che non sarebbero andati d'accordo. Ora i friedkin devono mettere tutto in mano a Gasperini. A cominciare dal mercato, ascoltandolo al momento di fare acquisti e cessioni. La questione tecnica spetterà a lui"
© RIPRODUZIONE RISERVATA