Panatta: “Chi lo immaginava a luglio? Ma la frattura Ranieri-Gasp era insanabile”

L'ex campione di tennis: "L'accoppiata mi piaceva, ora tutto sul mister"

Redazione 24 aprile 2026 (modifica il 24 aprile 2026 | 09:41)

Adriano Panatta, ex stella del tennis e da sempre romanista dichiarato, ha commentato sulle pagine del Corriere della Sera, la rivoluzione che sta avvenendo da ieri sera in casa Roma e che vede protagonista Claudio Ranieri, che sta per dare ufficialmente l'addio ai colori giallorossi.

"Allora hanno scelto Gasperini".

Si sta chiedendo perché sia finita così?

"Fino ad un certo punto. Dopo le dichiarazioni di Ranieri, prima di Roma-Pisa, così forti, la situazione era precipitata. La frattura a quanto pare non era più sanabile".

Che cosa può essere successo tra i due?

"Non me lo so spiegare. A me dispiace dover prendere atto di questa separazione. Ma i rapporti ormai erano incrinati. Questo era chiaro. E i Friedkin sono stati costretti a fare una scelta"

Il suo pensiero, quando aveva saputo la novità, Ranieri dalla panchina alla scrivania e Gasperini nuovo allenatore della Roma?

"La formula mi piaceva. Ranieri esperto, romano e romanista. Gasperini tecnico tra i migliori d'Europa e non solo in Italia. Mai avrei pensato che non sarebbero andati d'accordo. Ora i friedkin devono mettere tutto in mano a Gasperini. A cominciare dal mercato, ascoltandolo al momento di fare acquisti e cessioni. La questione tecnica spetterà a lui"