Conte verso l’addio al Napoli, dalla Nazionale alla “tentazione” Roma: gli scenari

Cinque scudetti in bacheca, l’unico allenatore a vincere il tricolore con tre squadre diverse. Ne ha di skills, Conte, e il mondo del pallone gliele riconosce tutte. Come sempre gli è accaduto in carriera, Antonio arriva, vince e va. Succederà (dopo 2 anni) con molta probabilità anche a Napoli. C'è ancora un anno di contratto che lo lega al club di De Laurentiis ma l’idea di separarsi è finanche condivisa. Il richiamo della Nazionale è forte per il tecnico leccese: ci è già stato e sa di poter essere fra i candidati, ma non è soltanto questo ad agitare le sue notti. C'è una visione del progetto Napoli che dopo due stagioni non è più nelle sue corde. Conte fra Nazionale e nuove sfide in serie A un piede fuori ce l’ha. E si guarda attorno. Ad esempio il 'Corriere della Sera' apre alcuni scenari (o - nel caso dei giallorossi - tentazioni) per lui: a Roma resterà Gasperini? Al Milan Allegri è veramente blindato? Nomi questi ultimi che sono anche nella testa dello stesso De Laurentiis, li aveva contattati prima ancora che arrivasse Conte. A Roma il clima è pronto a esplodere, modello pentola a pressione: fra Gasperini e Ranieri ne resterà soltanto uno come nella sfida degli Highlander. I Friedkin prendono tempo ma qualora Gasp non si sentisse tutelato, chi al suo posto? Si sprecano i nomi dei successori da Pioli al ritorno dell’enfant prodige De Rossi passando per Thiago Motta.