Mourinho: “Nessun grande colpo, due-tre ruoli da migliorare”

Stasera Roma-Spezia, lo Special One pensa anche al mercato di gennaio

"Abbiamo tre partite da giocare prima di gennaio, cercheremo di fare il meglio" è concentrato solo sul presente Mourinho e quindi sulla partita di stasera all'Olimpico contro lo Spezia del suo pupillo Thiago Motta, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Lo Special One si è preso la Roma e i suoi tifosi ("Con Mourinho fino all'inferno" recitava uno striscione ieri fuori dai cancelli Trigoria) e ieri ha voluto ribadire la totale sintonia con la proprietà e con la dirigenza anche in tema di mercato: "Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi ma sono molto contento di stare alla Roma, un progetto diverso da quello a cui sono abituato nella mia carriera. Ovviamente mi dispiace perché voglio avere sempre la miglior rosa possibile per competere ma sono contento di avere dei giovani da far crescere. Dal mercato di gennaio non si aspetta grossi colpi "Fin dall'inizio ho capito le difficoltà. Vogliamo fare qualcosa ma non investimenti pazzeschi simili a quelli che si potrebbe fare in estate. Ci sono due o tre posizioni in cui abbiamo bisogno di migliorare, sarà un mercato per dare un po' più di equilibrio".