Mourinho, mille panchine. I gol di Abraham e i 90 anni di Europa

Ecco i principali numeri del 2021 romanista

1,88 la media punti di Mourinho in 27 partite fra campionato e Conference League: è al 4° posto della classifica all time degli allenatori giallorossi. Davanti a lui, però, ce ne sono due particolari: Krieziu è primo con appena 5 panchine (media 2,20 punti calcolandone 3 per vittoria) e Viani è secondo (1,97) con 38 partite in serie B. Al 3° posto, poi, c’è Spalletti col suo molto più realistico 1,93.