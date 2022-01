Mourinho, il 5 febbraio contro il Genoa la centesima panchina in serie A

Lo Special One cominciò l'avventura nel nostro campionato contro la Sampdoria il 30 agosto 2008

Roma-Genoa, il 5 febbraio, sarà la 100ª partita in serie A per Mourinho, che cominciò l’avventura contro l’altra squadra genovese il 30 agosto 2008: Sampdoria-Inter 1-1, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. 2 gli scudetti conquistati con l’Inter: nel 2008-09 a +10 su Juventus e Milan, nel 2009-10 a +2 sulla Roma grazie al gol di Milito al 57’ a Siena (a pari punti il campionato l’avrebbero vinto i giallorossi per gli scontri diretti). 2,06 la media punti, con un bilancio di 61 vittorie, 21 pareggi e 17 sconfitte. È la migliore fra gli attuali allenatori (2° Allegri con 2,02) e la seconda all time (dietro al 2,26 di Conte). 5 i gol del 5-0 in casa del Genoa, la vittoria più netta ottenuta con l’Inter il 17 ottobre 2009. Con la Roma: 4-0 a Salerno il 29 agosto 2021. 9 le sconfitte con la Roma, già una in più delle 8 totalizzate con l’Inter. Sulla panchina nerazzurra era rimasto imbattuto in casa; su quella giallorossa i ko interni finora sono stati 3. 12 gli allenatori che hanno chiuso la carriera romanista con una media migliore, in serie A, dell’attuale 1,65 di Mourinho. 29 le squadre affrontate, con un record di 5 vittorie su 5 contro l’Udinese. Non ha mai battuto il Bari (2 pareggi), l’Inter, il Venezia e il Verona (1 ko). 47 i tecnici sfidati, con un record di 4 vittorie su 4 contro Marino. Tra quelli affrontati almeno 2 volte non ha mai battuto Pioli (2 ko) e Ventura (2 pareggi). 68 i giocatori impiegati: 40 con l’Inter e finora 28 con la Roma. 75 le partite (su 76) in cui fece giocare Javier Zanetti all’Inter. Nella sua Roma l’unico sempre presente, in 23 giornate, è stato Rui Patricio.