Mourinho carica: “Roma, vincere in qualunque modo”

Il tecnico: "Ci servono i tre punti. Soddisfatto del mercato fatto da Pinto"

Mourinho ieri ha detto: "Ci servono tre punti e siamo pronti a prenderceli, non importa in che modo ma dobbiamo vincere contro il Cagliari". Oggi i giallorossi provano a ripartire dopo la sconfitta choc contro la Juventus e perché ciò avvenga serve il risultato pieno contro i sardi di Mazzarri, come riporta il Corriere della Sera. Il tecnico giallorosso: "I miei calciatori hanno risposto bene alla sconfitta con la Juventus, vogliono migliorare e non si sono offesi per le critiche che ho fatto. Ci siamo concentrati sui 70 minuti giocati bene, il risultato può averli offuscati, ma non per noi che dobbiamo analizzarli e vedere quanto di buono abbiamo fatto". Mourinho si è soffermato sull'arrivo di Sergio Oliveira: "Non ho mai pensato che sarebbe stato possibile prendere Oliveira a queste condizioni, conoscendo il nostro profilo di mercato e l’importanza di Sergio, che gioca in una squadra per vincere il campionato e l’Europa League. Quando Pinto me ne ha parlato ho detto subito di sì, non solo per le sue qualità o per le caratteristiche tecniche, ma perché ha personalità e per come si comporta in campo: sarà importante per noi". Un commento poi su Spinazzola: "Chi gli ha detto che sarebbe rientrato a novembre è un pazzo, e se lo ha detto lui è un pazzo anche lui. Pensavo che non lo avrei avuto in questa stagione, se rientrerà ad aprile o maggio sarò contento". Formazione quasi obbligata: difesa a quattro con Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla e Vina; Oliveira e Veretout a centrocampo; alle spalle di Abraham ci saranno Zaniolo, Pellegrini e a uno tra Felix e Mkhitaryan.