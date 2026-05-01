Missione plusvalenze, c’è ottimismo: ecco quanto serve alla Roma. Soulé piace in Premier

È tempo di conti a Trigoria. Sotto la lente dì in ingrandimento di Morrow e Lombardo ecco la cifra totale delle annunciate plusvalenze da fare entro il 30 giugno. C'è cauto ottimismo. Da 80 milioni (circa) messi in preventivo è possibile che la società giallorossa riesca a scendere sotto i 60 (forse anche meno), sfruttando la quota di permessività e versando nuovamente una sanzione all’Uefa, più robusta che in passato, per permettere alla Roma di rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. È chiaro che comunque saranno necessarie alcune cessioni. Come scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera', almeno due dei Big Five: Svilar, Ndicka, Koné, Pisilli e Soulé. La decisione definitiva dipenderà pure dalle offerte. Se per Koné si sono già mossi il Psg e l'Inter, su Soulé è dalla Premier che cominciano a sondare il manager. La Roma, pronta a cambiare gli esterni d’attacco (un titolare più due ricambi), prenderà in considerazione solo offerte dai 40 milioni in su.