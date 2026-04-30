Gasperini insiste per i rinnovi di Celik e Pellegrini. Dybala: idea contratto a gettone

Gasperini, aspettando lo sbarco imminente di Ryan (da domani, ogni giorno è buono), prepara la sfida contro la Fiorentina, lunedì all'Olimpico. E al tempo stesso aggiorna l'agenda da sfogliare poi con il vice presidente. Insieme si dedicheranno alla Roma che verrà. La priorità è la scelta del nuovo direttore sportivo contemporaneamente all'addio a Massara, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Ma non va perso tempo sul mercato, affrontando subito la questione del rafforzamento della rosa. Con grande attenzione ai rinnovi di contratto. Il focus è su tre dei quattro contratti in scadenza, quelli di Celik, Pellegrini e Dybala. El Sharaawy, invece, sa che di sicuro lascerà Trigoria. Il caso più urgente: Celik. Che non si è impegnato con altri club. E che, con la conferma di Gasperini, sarebbe contento di restare. È già ripartita la trattativa. L'ingaggio non sarà di 4 milioni netti, ma la Roma può comunque alzare l'offerta, potendo sfruttare il decreto crescita. Anche Pellegrini ha chance di rimanere. Ma con lo stipendio più che dimezzato. Gian Piero, pur chiedendo tre esterni d'attacco, lo ritiene utile come regista offensivo. In Argentina insistono: Dybala, ha già detto sì (accordo preliminare) al Boca Juniors. La società giallorossa lo tiene in stand by. Idea: contratto a gettone.