Maitland-Niles arriva oggi. Pinto stringe per Oliveira

L’obiettivo è avere l'inglese tra i convocati già per la gara di domenica all’Olimpico contro la Juventus

“Su Maitland-Niles non ho bisogno di nascondere, stiamo parlando con l’Arsenal e credo che sia vicino. Su Sergio Oliveira non ci sono aggiornamenti". Il g.m. giallorosso Tiago Pinto ha fatto il punto sul mercato, scrve Gianluca Piacenitini sul Corriere della Sera. L’esterno inglese dell’Arsenal è atteso per oggi nella Capitale: due giorni fa ha sostenuto le visite mediche e ieri ha svolto le pratiche in ambasciata. L’obiettivo è averlo tra i convocati già per la gara di domenica all’Olimpico contro la Juventus, altrimenti l’esordio sarà rimandato al 16 contro il Cagliari. Oggi dovrebbe essere una giornata importante per Sergio Oliveira. C’è l’accordo con il Porto sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il centrocampista, come lo stesso Mourinho, fa parte della scuderia di Jorge Mendes, agente che ha spinto molto per la sua cessione: già la scorsa estate era stato ad un passo dai giallorossi, poi la trattativa è saltata a causa dei tanti esuberi nella rosa romanista.