Le ore di Dybala, palla ai Friedkin: Paulo si aspetta una mossa prima del derby

Ora o mai più. Non ci sarà molto tempo da aspettare per capire se Paulo Dybala la prossima stagione sara ancora un giocatore della Roma. O se, invece, come il giocatore ha paventato domenica, il contratto in scadenza lo porterà a chiudere la sua avventura in giallorosso. Questa è la settimana della verità, difficilmente si andrà oltre, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Perché l'argentino non è un giocatore qualsiasi: un'eventuale ultima partita in casa davanti ai suoi tifosi andrebbe annunciata, dal club, dal giocatore o magari da entrambi in maniera congiunta. E quindi c'è da aspettarsi una mossa a breve da parte dei Friedkin, in un senso o nell'altro. Se la mossa non arriverà, è possibile che sia lo stesso Dybala ad anticipare tutti salutando. Contro la sua volontà, per la verità. L'argentino vorrebbe restare a Roma, anche per motivi familiari. E lo stesso Gasperini, che pure lungo la stagione ha più volte cambiato idea sul giocatore - sull'aspetto fisico, evidentemente, quello tecnico non è in discussione —, ora spinge per tenerlo in organico. Considerato quanto sia decisivo l'allenatore a Trigoria, oggi la bilancia pende più verso un rinnovo che verso un addio. La partita è più filosofica che economica: se Dybala resta, la sua centralità non è in discussione. Ed evidentemente ci sarebbe uno spazio in meno da coprire in termini di rinforzi offensivi sul mercato.