L’affondo di Dybala

Il ribaltone del Tardini, iniziato a metà recupero (93” 14”), ha le firme di Dybala e Malen, protagonisti per più di cento minuti del match infinito contro il Parma. Paulo e Don lasciano il campo felici e al tempo stesso distanti. Perché, con l’olandese che sale a quota 13 gol in 16 giornate (14 contando quello in Europa League), l’argentino annuncia invece l'addio al club di Friedkin con due giornate d’anticipo. La partita in Emilia non finisce mai. Prosegue con l’intervista a caldo di Dybala:"Vorrei sapere anche io del mio futuro. A oggi il contratto dice che finisce dopo queste due partite. Il derby potrebbe essere l’ultima partita mia davanti ai tifosi della Roma. Non ho preso nessuna decisione, ma è quello che dice il contratto. La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo alla fine che cosa succede. La società non mi ha contattato". Paulo - spiega Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - usa il condizionale per prendersi il suo tempo e magari vedere che cosa gli proporrà il club giallorosso. La proprietà - ascoltato il parere di Gasperini che lo confermerebbe - è intenzionata a ridurre il monte stipendi e quello di Paulo sarebbe tagliato almeno della metà, più qualche bonus legato alle presenze. Bisogna vedere che cosa ha in mente l’argentino, chiamato dal Boca Juniors e dagli States.