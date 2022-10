La Roma segna, controlla e vince. Ferrero rischia, lo salva la polizia

La Roma esce da Marassi con tre punti meritati e il quarto posto, mentre la Sampdoria si trova ultima in classifica. Inoltre, ieri dopo dieci mesi Massimo Ferrero si è presentato di nuovo allo stadio, in uno degli skybox più laterali, e pare che il presidente Marco Lanna e un consigliere blucerchiato si siano spostati in altra zona per continuare a seguire la gara, evitando il contatto con l’ex presidente. La gradinata, scrive il Corriere della Sera, ha iniziato a contestare Ferrero e, prima che la situazione degenerasse, le forze dell’ordine gli hanno chiesto di allontanarsi da Marassi con una nutrita scorta ad inizio ripresa.