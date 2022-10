Pellegrini: “Ero sicuro di segnare dal dischetto”

Lorenzo Pellegrini festeggia nel miglior modo possibile le 200 presenze in Serie A. A Genova il capitano romanista ha trascinato la squadra verso una vittoria fondamentale, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, arrivata grazie al rigore che gli ha consentito di realizzare la prima rete stagionale: “Pesava come un rigore da segnare. Non ho mai avuto dubbi. A Empoli avevo sbagliato anche per la voglia di sbloccarmi, ma ero sicuro di fare gol".