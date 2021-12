La Roma e Mayoral, il gol può cambiare tutto

Fino a due giorni fa il centravanti spagnolo era considerato in uscita dal club giallorosso direzione Firenze. Oggi questa certezza non c'è più

La serata di Sofia che, incrociando il risultato con quello di Zorya-Bodo ha regalato alla Roma il primo posto nel girone di Conference e un turno in meno da affrontare, potrebbe cambiare anche il destino di Borja Mayoral, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Fino a due giorni fa il centravanti spagnolo era considerato in uscita dal club giallorosso direzione Firenze. Oggi questa certezza non c'è più e non è da escludere l'ipotesi che una decisione sul tuo futuro possa essere preso soltanto a fine stagione. Lo spagnolo ha messo in campo doti che hanno colpito positivamente José Mourinho. La coppia con Abraham, autore di una doppietta che ha fatto salire a 100 gol dell'inglese in carriera, funziona e potrebbe essere riproposta lunedì sera contro lo Spezia.