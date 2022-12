La Femminile “ritrova” il Tre Fontane

Brave ragazze. Sotto i vessilli della Sala delle Bandiere, l’ AS Roma femminile – gruppo squadra e dirigenza al completo – è stata ricevuta in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato . Alle ragazze, scrive il Corriere della Sera, è stata conferita una delle più alte onorificenze a livello cittadino: il “Natale di Roma”, la medaglia celebrativa che raffigura su un lato il concetto di «Roma città del futuro» e sull’altro l’immagine del Palazzo Senatorio.

Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana – battendo la Juventus in finale – il gruppo ha raggiunto un traguardo storico, accedendo per la prima volta ai quarti di finale di Women’s Champions League. Tanta emozione sui volti delle calciatrici, guidate dal capitano Elisa Bartoli, del tecnico Alessandro Spugna e di Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football. Ai risultati sul campo si è aggiunto un annuncio importante: dal prossimo anno la Roma potrà disputare al Tre Fontane anche le gare europee, in questa edizione spostate a Latina per la mancanza di impianto di illuminazione. Presto inizieranno i lavori per rendere l’impianto dell’Eur compatibile con i criteri Uefa.