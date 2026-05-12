La data del derby resta un caso. Vicino il rinvio a lunedì sera

È il giorno della decisione. E si allontana sempre di più l'ipotesi che Roma-Lazio del 17 maggio prossimo si giochi alle 12.30 allo stadio Olimpico, con la conclusione della partita a meno di tre ore dalla finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico, che richiamerà almeno 2omila persone, e prima ancora in concomitanza con le finali del doppio, scrive Il Corriere della Sera. Oggi, in un orario ancora da stabilire, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per prendere una decisione che sarà condivisa e che dovrebbe prevedere lo slittamento della partita a lunedì, non escludendo fra gli orari al vaglio anche quello serale.