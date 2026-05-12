È il giorno della decisione. E si allontana sempre di più l'ipotesi che Roma-Lazio del 17 maggio prossimo si giochi alle 12.30 allo stadio Olimpico, con la conclusione della partita a meno di tre ore dalla finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico, che richiamerà almeno 2omila persone, e prima ancora in concomitanza con le finali del doppio, scrive Il Corriere della Sera. Oggi, in un orario ancora da stabilire, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà in Prefettura per prendere una decisione che sarà condivisa e che dovrebbe prevedere lo slittamento della partita a lunedì, non escludendo fra gli orari al vaglio anche quello serale.
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La data del derby resta un caso. Vicino il rinvio a lunedì sera
Oggi la decisione, fra gli orari al vaglio anche quello serale
Fino a qualche giorno fa si era parlato di uno slittamento alle 18, mentre anche ieri Luigi De Servio, amministratore delegato della Lega di Serie A, ha insistito sul fatto che la soluzione dello spostamento a lunedì non è una soluzione percorribile. Ma le ultime indicazioni andrebbero proprio nella direzione di una partita spostata al 18 maggio, e proprio in serale per non impattare su una giornata feriale nella Capitale e non sovrapporsi a quella finale del torneo internazionale di tennis.
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