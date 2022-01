Incubo Ibra: 13 gol ai giallorossi

Zlatan in carriera ha fatto più male solo al Saint-Étienne

Vent’anni contro Ibrahimovic: un incubo, per la Roma, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Zlatan l’ha colpita 13 volte, in carriera ha fatto più male solo al Saint-Étienne, con 17 gol segnati con le maglie di PSG(14) e Man Utd (3). La prima rete ai giallorossi risale al 10 dicembre 2002, quando aprì un 2-1 per l’Ajax in Champions. Ibrahimovic ha segnato poi alla Roma 11 volte in serie A – un primato per lui che ne ha fatti 11 anche alla Fiorentina – e una in Coppa Italia. Le sue squadre: una rete con l’Ajax, una con la Juve, 4 con l’Inter e 7 col Milan. I portieri colpiti dopo Antonioli: 4 gol a Doni, 1 ad Artur, 4 a Stekelenburg, 2 a Mirante e 1 a Rui Patricio, su punizione all’andata.