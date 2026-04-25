Gli uomini di Gasp

"Noi guardiamo ancora avanti. Poi quando non potremmo farlo più ci accontenteremo di altre cose". Niente obiettivo minimo. Gasperini non nomina mai Ranieri in conferenza stampa e sposta invece il mirino sul campionato. Non si chiama fuori, dunque, dalla corsa Champions, nonostante la Roma sia al sesto posto e abbia 5 punti di distacco (6 per lo svantaggio negli scontri diretti) dalla Juve. Il weekend può diventare decisivo: oggi pomeriggio (ore 18) i giallorossi contro il Bologna al Dall'Ara. Gasp lo farà con i suoi fedelissimi. I senatori Hermoso, Mancini e Cristante che aspettano di sapere se resteranno anche nella prossima stagione. E i suoi acquisti chic, Wesley e Malen. Magari più avanti - scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - si affiderà anche a Dybala che ha seguito i compagni in Emilia. Ripartirà dalla panchina. C'è Rensch, ma torna Wesley che sarà titolare. Anche Venturino è a Bologna, nonostante in settimana si sia allenato poco per una contusione. L’unico ballottaggio è tra El Shaarawy ed El Aynaoui: se gioca, il marocchino in coppia con Cristante e Pisilli di nuovo trequartista.