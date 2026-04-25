Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma rassegna stampa roma il corriere della sera Gli uomini di Gasp

rassegna stampa roma

Gli uomini di Gasp

Gli uomini di Gasp - immagine 1
Da Mancini a Hermoso, il tecnico riparte da Bologna con le certezze. C'è Rensch, ma torna Wesley che sarà titolare
Redazione

"Noi guardiamo ancora avanti. Poi quando non potremmo farlo più ci accontenteremo di altre cose". Niente obiettivo minimo. Gasperini non nomina mai Ranieri in conferenza stampa e sposta invece il mirino sul campionato. Non si chiama fuori, dunque, dalla corsa Champions, nonostante la Roma sia al sesto posto e abbia 5 punti di distacco (6 per lo svantaggio negli scontri diretti) dalla Juve. Il weekend può diventare decisivo: oggi pomeriggio (ore 18) i giallorossi contro il Bologna al Dall'Ara. Gasp lo farà con i suoi fedelissimi. I senatori Hermoso, Mancini e Cristante che aspettano di sapere se resteranno anche nella prossima stagione. E i suoi acquisti chic, Wesley e Malen. Magari più avanti - scrive Ugo Trani sul 'Corriere della Sera' - si affiderà anche a Dybala che ha seguito i compagni in Emilia. Ripartirà dalla panchina. C'è Rensch, ma torna Wesley che sarà titolare. Anche Venturino è a Bologna, nonostante in settimana si sia allenato poco per una contusione. L’unico ballottaggio è tra El Shaarawy ed El Aynaoui: se gioca, il marocchino in coppia con Cristante e Pisilli di nuovo trequartista.

Leggi anche
Gasperini e quelle parole sul ds: il riferimento era a Sartori (e a Reja)
Futuro Massara: le dimissioni non sono un’ipotesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA