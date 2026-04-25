Gasp, potere totale

Trigoria, esterno giorno: più addetti ai lavori che tifosi. Una voce sussurra: "Ma questo è ancora il centro sportivo Fulvio Bernardini oppure da oggi è il centro sportivo Gian Piero Gasperini". Risate, la battuta ci sta. Perché maneggia la verità, la lambisce: quella di una società che ha sposato in toto il suo allenatore e a lui ha affidato le chiavi del club. Prima la freddezza nel saluto a Ranieri, per certi versi incredibile se paragonata all'entusiasmo del 14 novembre 2024 quando fu annunciato al posto di Ivan Juric. Primo appunto di viaggio: la società ha citato nei ringraziamenti solo il lavoro da tecnico, non nominando mai Ranieri come senior advisor. Il secondo: non c'è traccia di quella separazione consensuale che pareva la prima ipotesi di addio. E qui - riporta Davide Stoppini sul 'Corriere della Sera' - c’è un retroscena da raccontare: la stesura del comunicato è stata oggetto di forte contrasto tra Ranieri e la società, così si spiega il ritardo nella diffusione. Le parti non si sono accordate per una soluzione "morbida", durante la discussione è stata pure ventilata l’ipotesi di un'intervista alla Rai che non sarebbe stata condivisa. Così è arrivato un comunicato duro, che ha sorpreso. Lo stesso Ranieri, nel pomeriggio, ha voluto puntualizzare attraverso l’Ansa: "L’interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". La seconda parte del comunicato è un endorsement per Gasperini. La sua posizione è sempre la stessa: tutto è dipeso da Ranieri. Ed è una versione sposata dai Friedkin, evidentemente. Intorno a Gasp ruoteranno tutte le decisioni — tecniche o giù di lì — del futuro. Anche prossimo, leggi la scelta del direttore sportivo. Ricky Massara è a Bologna con la squadra e non si dimetterà, né dopo la partita né più avanti. Ma l’allenatore lo ha già salutato, parlando di lui al passato: "È una bravissima persona, ma sotto l’aspetto tecnico non siamo riusciti a trovare il feeling". Giuntoli, D'Amico e Manna sono lì che aspettano. La scelta sarà ufficialmente dei Friedkin, ma nella pratica di Gasp. Per il ds come per il futuro staff medico.