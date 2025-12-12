Finalmente Ferguson

Ecce bomber. Lo stadio di Glasgow è il paradiso per Ferguson. Perché il Celtic Park gli ha fatto sentire aria di casa, e con quel clima. Gasperini non lo ha mollato, schierandolo nuovamente titolare dopo il flop contro il Napoli e quello parziale contro il Cagliari. Ha avuto ragione a insistere. Ferguson nella notte di Glasgow si è ripreso la Roma. Due reti e via, in attesa di quanto poi accadrà a gennaio. Gol belli, soprattutto il secondo. La Roma a Glasgow si toglie lo sfizio di festeggiare la prima doppietta di un suo giocatore, alla ventesima partita stagionale. Lo scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Che a firmarla sia proprio Ferguson fa un certo effetto, lui che è testimonial dell'attacco giallorosso in crisi e che potrebbe rientrare in anticipo al Brighton. Evan è raggiante: "Finora non è andata bene, è l'inizio di un nuovo periodo". Gasp conferma, ma lo show di Ferguson non cambia la proprietà dell'allenatore: "Magari fosse risolto il problema dell'attacco".