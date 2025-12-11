Roma: Dybala è un lusso, in estate sarà addio

"Non siamo mai stati molto prolifici, probabilmente è una difficoltà strutturale". Così, Gian Piero Gasperini non l'aveva mai detta. E sì che il suo pensiero sull'attacco della Roma era chiaro fin dall'estate, ma a 22 giorni dall'apertura del mercato di gennaio il tecnico ha voluto fissare qualche punto anche ufficialmente. "Come centravanti quello che ha fatto meglio è Baldanzi". Gennaio - scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera - regalerà all'allenatore probabilmente Zirkzee (con il Manchester United trattativa avanzata) e un altro attaccante. Ma dentro questo frullatore, alla ricerca di gol che non ci sono e anche di sviluppi di gioco offensivi non sempre brillanti. non può non finirci Paulo Dybala. Cinque reti in tutto il 2025, praticamente un milione e mezzo di euro a gol considerata la media tra i 7 milioni netti guadagnati la scorsa stagione e gli otto attuali. Troppo poco. Anzi, quasi niente. Stasera con ogni probabilità Dybala tornerà titolare. L'ennesimo ritorno dopo l'ennesimo contrattempo. Il guaio è che l'argentino è diventato un lusso che la Roma non può permettersi fino in fondo. Siamo al paradosso, dunque. A sei mesi e poco più dalla scadenza del contratto, ci si trova di fronte a un giocatore che vorrebbe restare a Roma e che non smette di mandare segnali in questo senso, via social e non. Ma è il club a non prendere per ora neppure in considerazione l'idea. Se ne parla verso fine stagione, è il messaggio che filtra da Trigoria. La strada sembra segnata, verso una separazione nella prossima estate.