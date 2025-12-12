La Roma domina il Celtic e ritrova i gol di Ferguson

La notte di un irlandese in Scozia, col biglietto già prenotato per il ritorno in Inghilterra. Ma chissà quel biglietto che fine farà. Chissà se questa notte di Glasgow ha cambiato il destino di Ferguson, centravanti che due giorni fa Gasperini aveva bacchettato pubblicamente. E che la Roma sta(va) pensando di rimandare indietro al Brighton tra un mese. Doppietta da centravanti vero che per la Roma di questa stagione pare quasi un ossimoro, è lui il personaggio del Celtic Park. Lì dove la squadra di Gasp ha stravinto sistemando la pratica nel primo tempo: è un passo verso la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. La vittoria è figlia certamente di un divario tecnico molto ampio, ma c'è anche una brillantezza ritrovata da parte della Roma dopo il doppio passaggio a vuoto con Napoli e Cagliari. Aveva ragione Gasp: era più un problema mentale che fisico. Pare messa in angolo la formula del tridente leggero, un segnale in vista del mercato di gennaio. La Roma torna dalla Scozia con il sorriso.