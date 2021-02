Fazio e Jesus sono fuori dalla lista Uefa: uomini contati in difesa

Emergenza difesa per Paulo Fonseca, che giovedì a Braga (ore 18.55), nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, avrà gli uomini contati, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il tecnico portoghese non potrà contare su Chris Smalling, che continua a lavorare a parte a causa della lesione al flessore della gamba sinistra e difficilmente tornerà a disposizione prima del match con i l Milan (28 febbraio), né su Marash Kumbulla, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra: ieri a Trigoria ha svolto lavoro differenziato ma non ci sarà in Coppa e le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno. In Portogallo non ci saranno nemmeno Fazio e Juan Jesus, che non fanno parte della lista Uefa, per cui Fonseca potrà contare solamente sui tre che hanno affrontato l’Udinese, cioè Mancini, Ibanez (ha preso una botta e sarà valutato oggi, ma non dovrebbe essere a rischio) e Cristante.

In porta è possibile l’alternanza tra Pau Lopez e Mirante, il cui agente sta trattando per il rinnovo del contratto in scadenza. Per quanto riguarda il titolare per la prossima stagione, in casa giallorossa si continua a guardare con grande interesse a Juan Musso, portiere dell’Udinese.