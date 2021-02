Calciomercato Roma, Pinto accelera per Musso

La Roma sprinta per Musso. Il portoere argentino dell’Udinese da tempo è finito nel mirino dei giallorossi, alla ricerca di un portiere dopo che Pau Lopez non ha convinto e Mirante viaggia verso i 38 anni e il suo rinnovo è tutt’altro che sicuro. L’estremo difensore dei friulani, affrontato ieri in campionato, è il prescelto: secondo ‘Sportitalia’, il club capitolino è fortissimo su Musso, che quindi in queste ore si è avvicinato. Può essere lui il futuro della porta della Roma, che vuole battere soprattutto l’Inter, altra squadra accostata con forza all’argentino classe ’94.