Estratti i “fortunati”, oggi arrivano i biglietti

Sul mercato invernale Pinto potrebbe provare un altro colpo a centrocampo

Il mercato di gennaio della Roma potrebbe non essere terminato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, con gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Dopo le partenze già concluse di Borja Mayoral (“Non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo, me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto“), Villar e Calafiori, quella prossima dello statunitense Reynolds e le possibili rescissioni di Fazio e Santon, Pinto potrebbe provare un altro colpo a centrocampo. Il nome che il g.m. monitora è sempre quello di Kamara, in scadenza di contratto con il Marsiglia. Il centrocampista ventiduenne piace a molte squadre, non vorrebbe andare via a giugno a parametro zero e per questo la Roma, che ai francesi ha ceduto Pau Lopez e Cengiz Under, sta provando a giocare d’anticipo. Capitolo ingressi per Roma Cagliari: la società giallorossa ha comunicato che sono stati estratti gli abbonati che assisteranno al match. I tifosi riceveranno il proprio titolo di accesso via email entro le ore 18 di oggi.