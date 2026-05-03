Ecco i Friedkin: si riapre per i rinnovi. La rivoluzione è già un ricordo

Ma quale rivoluzione , in un mese è già finito tutto, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Di quella voglia di cambiare, nei fatti, che la proprietà della Roma aveva comunicato al mondo intero nelle ore successive alla disfatta contro l'Inter, non c'è più traccia. Perché nel frattempo è cambiata la Roma, Gian Piero Gasperini ha preso potere e allora non è più giusto aspettarsi tanti volti nuovi nella squadra. Di questo, anche di questo, deve parlare Ryan Friedkin con lo stesso Gasperini e con gli uomini di riferimento a Trigoria. Possibile che le riunioni vadano in scena oggi, ma non scontato, visto che siamo pur sempre alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Ed è una partita importante anche in ottica futura: la posizione in classifica, seppur in modo ridotto, impatta sulla quota di plusvalenza che la Roma dovrà centrare entro il 30 giugno.

Ad eccezione di El Shaarawy, tutti gli altri tre hanno chance di restare. Ovviamente in quota differente l'uno dall'altro, ma Pellegrini, Celik e Dybala possono ancora far parte della Roma che verrà. Il più vicino a chiudere l'accordo è Pellegrini. Almeno nelle intenzioni, poi un punto d'incontro andrà pur sempre trovato. La novità più grande riguarda Celik. Il difensore turco è stato avvicinato a Juventus e Inter, oltre che sondato da almeno due club di Premier League. Ma non ha chiuso alcun accordo. Sa della stima di Gasperini e ha promesso all'allenatore che aspetterà fino alla fine un'offerta della Roma. A Trigoria stanno facendo i conti: il giocatore aveva sparato una richiesta di 4 milioni netti (alla quale applicare il Decreto Crescita, dunque per la Roma il costo è assai inferiore), il calcolo che si sta facendo è che comunque andare a prendere un giocatore sul mercato in grado di coprire due ruoli costerebbe di più che confermare il turco.. C'è poi il capitolo Dybala. L'addio non è scontato, l'argentino non ha voglia di lasciare Roma. E il club sta ragionando a una proposta con una base fissa e una quota legata alle presenze: un incontro è ancora possibile.