I giallorossi verso l'addio alla Joya, che ha offerte da Argentina e Brasile. Ma ora ci sarebbe anche la pista rossonera, con un contratto addirittura a rendimento
Dybala lascia Villa Stuart dopo l'intervento: no comment sulle sue condizioni
A Roma Paulo Dybala, il marcatore con più gol in Serie A in attività al pari di Lautaro (131), è ancora in attesa di un cenno dalla Roma. Ufficialmente nessuno gli ha detto che non gli verrà prolungato l'accordo in scadenza: ha proposte dall'Argentina e dal Brasile. Lui rimarrebbe a Roma anche con l'ingaggio decurtato, sicuramente in Europa. Salutando Trigoria, l'ambizione - spiega il 'Corriere della Sera' - è quella di poter giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche con un contratto a rendimento.
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