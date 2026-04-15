A Roma Paulo Dybala, il marcatore con più gol in Serie A in attività al pari di Lautaro (131), è ancora in attesa di un cenno dalla Roma. Ufficialmente nessuno gli ha detto che non gli verrà prolungato l'accordo in scadenza: ha proposte dall'Argentina e dal Brasile. Lui rimarrebbe a Roma anche con l'ingaggio decurtato, sicuramente in Europa. Salutando Trigoria, l'ambizione - spiega il 'Corriere della Sera' - è quella di poter giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche con un contratto a rendimento.