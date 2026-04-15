Aurelio De Laurentiis rientrerà dall’America nel weekend e la resa dei conti con il suo allenatore potrebbe essere anticipata. Il presidente del Napoli ha messo fretta ad Antonio Conte: "Se vuole andare decida subito. Avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca", ha detto in queste ore riguardo alle voci sulla Nazionale e il tecnico salentino. Che da par suo non ha gradito particolarmente l'uscita di ADL. C'è la questione tecnica, con Conte che vorrebbe una squadra sempre più ambiziosa e il presidente che non potrà più spendere come l'ultima estate per questioni di bilancio. Ma c'è anche la questione economica, visto che la Nazionale lo lusinga parecchio ma non potrebbe mai garantirgli lo stesso ingaggio che percepisce ora in azzurro. In tutto questo, De Laurentiis ha la sua rosa di sostituti già sul tavolo: come riporta il 'Corriere della Sera', Gasperini resta sempre nella sua orbita, se con la Roma e Ranieri non troverà una quadra. Grosso è un emergente che piace, Maresca (circolato anche in chiave Roma, ndr) molto più di una suggestione, e Sarri potrebbe essere un gradito ritorno.