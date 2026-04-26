Il gruppo è compatto. E si vede in campo. Lotta e segue chi sta in panchina. Ma, il messaggio più intrigante proposto dal pomeriggio al Dall'Ara, è che nella circostanza anche sul mercato c'è quella sintonia che spesso è mancata, scrive Ugo Trani su Il Corriere della Sera. Decisivi sono due interpreti. Bastano però alla Roma per vincere contro il Bologna e riavvicinarsi per una notte alla Juve, adesso distante solo 2 punti. Malen sale ancora sul palcoscenico, rafforzando la scelta di Gasperini a gennaio. Gol e assist. Ma è identico il raccolto di El Aynaoui, premiando l'idea di Massara in estate. Malen è di nuovo il migliore in campo. Soprattutto segna il suo undicesimo gol in 14 partite di campionato. Con la sua rete ha indirizzato il match, segnando dopo sette minuti. E con l'assist, esterno raffinato e calibrato, per El Aynanoui lo ha chiuso già nel recupero della prima parte. L'olandese, insomma, ha certificato quanto possa incidere nella Roma che dopo novantasette giorni ha ritrovato il successo in trasferta (5 viaggi a vuoto, 1 pari e 4 ko). Gian Piero si illumina quando ne parla: "Difficile aspettarsi, in partenza, certi numeri. Sapevo fosse un giocatore ideale e non c'era nessun dubbio anche sul ruolo. Lo conoscevo già e lo avevo apprezzato nell'amichevole ad agosto, è meglio vedere i giocatori dal vivo. Ero convinto che facesse al caso nostro. Ed è un giocatore che ci ha alzato molto il livello del gioco".

El Aynaoui esulta per la prima volta in serie A. L'unica rete, prima di infilare al volo Ravaglia, cinque mesi fa in Europa League, il 27 novembre al Midtjylland in Europa League. Quello a Malen, è il suo secondo assist stagionale. A frenarlo è stato il mese passato con il Marocco in Coppa d'Africa: "Quando sono tornato a Roma è stato più difficile per me. Ma ora mi sento bene e cerco di aiutare la squadra in questo finale". Gasperini giustifica il suo calo di rendimento all'inizio del nuovo anno: "A parte l'inserimento iniziale, dal mese di novembre aveva tatto bene. Poi è andato in Coppa d'Africa. È arrivato in finale e l'ha pagata a livello fisico ed emotivo. Abbiamo dovuto aspettare più a lungo il recupero delle energie spese, ma è già qualche settimana che sta bene". Titolare nelle ultime due partite, ammonito al Dall'Ara, salterà la Fiorentina.