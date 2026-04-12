La rinascita di Campo Testaccio: “Speriamo sia la volta buona…”

Prima il doppio ok di Municipio e Commissione, poi, giovedì, la delibera che fissa il pubblico interesse aprendo la strada alla Conferenza dei servizi, passaggio formale che, di fatto, è avviato da tempo nella sostanza tramite le numerose interlocuzioni con la Soprintendenza: per Campo Testaccio "finalmente ci siamo: dopo il via libera in Consiglio aspettiamo il progetto", dice Yuri Trombetti, oggi presidente della commissione Patrimonio, ma da sempre in prima linea per riportare alla città il campo storico della Roma. Se tutto va come deve, ci saranno una piazza, un bar-ristorante, un parcheggio 'leggero' sotto il campo, una palestra, un'area padel e, probabilmente, anche un museo con i cimeli giallorossi - riportano Andrea Arzilli e Lorenzo D'Ilario sul Corriere della Sera -. Ma già solo la notizia dello sblocco dell'iter incagliato da anni, ha riacceso la speranza nel quartiere. La priorità, per la Roma testaccina, è l'indissolubile legame con la squadra giallorossa. "Campo Testaccio rappresenta Roma e la romanità - precisa Manuel Mariani, presidente del Roma Club -. Niente padel, né fitness, vogliamo che si renda omaggio all'As Roma".