Capienza ridotta del 25%, in 900 restano senza biglietto

Per Milan-Roma i 3.000 tagliandi per il settore ospiti già venduti devono scendere a 2.100

Le nuove misure anti-Covid, che hanno ridotto la capienza degli stadi dal 75% al 50%, tolgono Milan–Roma a quasi 900 tifosi giallorossi. I 3.000 tagliandi per il settore ospiti già venduti devono scendere a 2.100 e così il club rossonero ne ha annullato una parte, privilegiando chi li aveva comprati in ordine cronologico. Chi rimarrà fuori sarà rimborsato “con riaccredito dell’importo sulla carta di credito utilizzata per il pagamento online, in circa 15-30 giorni, a seconda del circuito bancario di riferimento". Problema simile non si è presentato per Roma-Juve, visto che i tifosi ospiti hanno comprato meno del 50% del settore loro dedicato. I biglietti per i romanisti, invece, sono stati annullati e andranno ricomprati. Tutelati gli abbonati. Una di parte di quelli di curva e distinti Sud, però, dovranno essere spostati in altri settori.